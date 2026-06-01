Landiras

Visite des serres Labarrière

Barreyre Landiras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Angélique et Cédric vous accueillent samedi 5 juin pour vous faire visiter leur exploitation et découvrir leur activité sur leur site à Landiras. Ils proposent des plants et du maraichage bio.

Ils proposent une large gamme de plantes et légumes cultivés selon les méthodes de l’Agriculture Biologique, assurant un respect total de l’environnement et du bien-être animal. Vous trouverez des végétaux sains et robustes, idéals pour embellir votre jardin, votre terrasse ou votre intérieur. .

Barreyre Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 38 00

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English : Visite des serres Labarrière

L’événement Visite des serres Labarrière Landiras a été mis à jour le 2026-06-02 par La Gironde du Sud