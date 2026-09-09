Visite des travaux de rénovation de l’église Saint Bonnet : horloge et cloches, Eglise Saint-Bonnet, Jaujac
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Bonnet · Jaujac
Informations pratiques
Visite des travaux de rénovation de l’église Saint Bonnet : horloge et cloches Samedi 19 septembre, 09h00 Eglise Saint-Bonnet Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
La Commune de Jaujac, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a lancé un appel aux dons pour restaurer les cloches et l’horloge de l’église Saint-Bonnet. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 euros qui ont été récoltés.
La 1ère partie des travaux a consisté en la création d’un nouvel escalier permettant d’accéder au clocher.
Par ailleurs, les cloches ont été déposées afin de procéder à leur rénovation ainsi qu’à celle de leur mouton (pièce supportant le battant et permettant la mise en mouvement de la cloche). Le 28 juillet 2026, la cloche de 430kg, a retrouvé le clocher de Jaujac. Son « cerveau » a été refondu et ressoudé. Elle a aussi bénéficié d’un nettoyage total qui a fait ressortir sa belle couleur et les inscriptions. Cette intervention a permis d’assurer leur bon fonctionnement et de préserver durablement ce patrimoine communal.
L’horloge a également été entièrement restaurée. Le mécanisme a retrouvé son fonctionnement et son apparence d’origine. Il est exposé dans l’église, grâce au travail des agents communaux.
La Municipalité propose une visite commentée de ces travaux de rénovation.
Eglise Saint-Bonnet Place de l’église, 07380 JAUJAC Jaujac 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
La Commune de Jaujac, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, a lancé un appel aux dons pour restaurer les cloches et l’horloge de l’église Saint-Bonnet. Aujourd’hui, ce sont plus de 12 000 …
©HenrietteTellier
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