Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui Atelier-Musée de la Terre Saint-Hilaire-les-Places

Informations pratiques

Saint-Hilaire-les-Places

Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Comment transforme-t-on de la simple argile en tuile solide capable de braver les siècles ? Venez mener l’enquête en famille ! En parcourant notre Atelier-Musée, vous saurez tout sur cette folle histoire et vous pourrez mettre la main à la pâte ! Puis, prolongez l’aventure par la visite d’une tuilerie encore en activité pour voir les professionnels à l’œuvre. Une visite vivante qui bouscule les codes! Accessible à partir de 6 ans.

Attention: la tuilerie en activité fait une pause les 6 et 13 août. La visite est alors recentrée sur l’espace Aupeix. .

Atelier-Musée de la Terre 4 carrefour de Puycheny Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 35 19 atmuseepuycheny@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui

L’événement Visite des tuileries d’hier à aujourd’hui Saint-Hilaire-les-Places a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus