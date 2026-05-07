Visite du bateau-pompe Louis Colet II Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc
Visite du bateau-pompe Louis Colet II Office de Tourisme de Port de Bouc Port-de-Bouc mercredi 22 juillet 2026.
Port-de-Bouc
Visite du bateau-pompe Louis Colet II
Mercredi 22 juillet 2026 de 14h à 16h.
Mercredi 19 août 2026 de 14h à 16h.
Mercredi 16 septembre 2026 de 14h à 16h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Annulé en cas de mauvais temps. Reporté en cas de mauvais temps. Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-19 2026-09-16
Présentation de son fonctionnement et visite du bateau.
Le bateau-pompe Louis Colet II , est l’un des plus puissants d’Europe, avec une capacité de 1200m3 d’eau/heure.
Les Marins-Pompiers de Marseille assurent la défense du Grand Port Maritime de Marseille/Fos, 1er port de France. .
Office de Tourisme de Port de Bouc 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr
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English :
Presentation of its operation and visit of the boat.
L’événement Visite du bateau-pompe Louis Colet II Port-de-Bouc a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Port de Bouc
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