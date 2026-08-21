Visite du bourg de Blanzat, Eglise Saint-Pardoux de Blanzat, Blanzat

Informations pratiques

Visite du bourg de Blanzat Samedi 19 septembre, 14h00 Eglise Saint-Pardoux de Blanzat Puy-de-Dôme

Sur inscription – 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Venez écouter l’histoire du seigneur de Blanzat, Gaspard Le Loup, découvrir les restes du château : une tour ronde percée d’arquebusières

Vous découvrirez avec un guide conférencier les pépites de cette commune nichée dans la vallée du Bédat. De maisons vigneronnes en batisses remarquable, de maisons de maître en château du XVIII ème siècle vous déambulerez et serez surpris également par le passé économique de Blanzat

Eglise Saint-Pardoux de Blanzat Rue du château 63112 Blanzat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Blanzat 63112 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06.52.41.34.06

Venez écouter l’histoire du seigneur de Blanzat, Gaspard Le Loup, découvrir les restes du château : une tour ronde percée d’arquebusières

©Blanzat Raconte Moi Une Histoire