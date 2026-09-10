Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF Musée national Adrien Dubouché Limoges
samedi 19 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:30:00
fin : 2026-12-19 16:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Activité réservée aux visiteurs sourds et malentendants.
Pour la première fois, le musée vous propose de découvrir les collections de porcelaine de Limoges en Langue des signes française auprès de l’interprète Charlotte Le Péculier et d’une guide-conférencière !
Sur inscription. .
Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06 mnad@cultival.fr
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English : Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF
L’événement Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin
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