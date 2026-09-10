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Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF Musée national Adrien Dubouché Limoges

samedi 19 décembre 2026 · Musée national Adrien Dubouché · Limoges

Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF Musée national Adrien Dubouché Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée national Adrien Dubouché
Adresse
8Bis Place Winston Churchill
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
3.5 3.5 Tarif de base plein tarif

Limoges

Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:30:00
fin : 2026-12-19 16:00:00

Date(s) :
2026-12-19

Activité réservée aux visiteurs sourds et malentendants.
Pour la première fois, le musée vous propose de découvrir les collections de porcelaine de Limoges en Langue des signes française auprès de l’interprète Charlotte Le Péculier et d’une guide-conférencière !
Sur inscription.   .

Musée national Adrien Dubouché 8Bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 73 03 60 06  mnad@cultival.fr

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English : Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF

L’événement Visite Du bout des doigts La porcelaine de Limoges en LSF Limoges a été mis à jour le 2026-09-01 par Terres de Limousin

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