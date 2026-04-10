Agde

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE EN CANOË

Face à la Cathédrale Saint Etienne Agde Hérault

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28

Cap Nature vous propose de découvrir Agde autrement en canoë kayak pour un tourisme responsable et durable.

Accompagné de votre guide, découvrez 2600 ans d’histoires agathoises au fil de l’eau, canal du Midi, château Laurens, cathédrale Saint-Étienne et Moulin des Évêques.

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Face à la Cathédrale Saint Etienne Agde 34300 Hérault Occitanie +33 7 66 25 95 34

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English : VISITE DU CENTRE HISTORIQUE EN CANOË

Cap Nature invites you to discover Agde in a different way, by canoe or kayak, for responsible and sustainable tourism.

L’événement VISITE DU CENTRE HISTORIQUE EN CANOË Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34