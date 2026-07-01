Visite du château Bordenave d’Abère Château Abère

Informations pratiques

Abère

Visite du château Bordenave d’Abère

Château 6 chemin de l’église Abère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Une architecture du XVIIIe s. révélée intérieurs d’époque soigneusement préservés, escalier majestueux, cheminées en pierre, huisseries anciennes. Et la passion du propriétaire pour les cartes anciennes et qui propose sur réservation un atelier carte de géographie à 14h, atelier où l’on peut discuter autour de ce patrimoine méconnu. .

Château 6 chemin de l’église Abère 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 47 12 58 chateaudabere@gmail.com

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English : Visite du château Bordenave d’Abère

L’événement Visite du château Bordenave d’Abère Abère a été mis à jour le 2026-07-11 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran