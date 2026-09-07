visite du château, Château de Parpeville, Parpeville

Informations pratiques

visite du château 19 et 20 septembre Château de Parpeville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château sera ouvert à la visite (libre ou guidée) le samedi et le dimanche après midi.

Château de Parpeville 13 rue Fernand Jumeaux – 02240 Parpeville Parpeville 02240 Aisne Hauts-de-France 03 23 09 73 13 Bâti en 1722 sur l’emplacement d’un château fortifié, démantelé pendant la guerre de la Fronde en 1657. Il est composé d’un corps de logis avec deux ailes de style classique. L’architecture classique représente un idéal d’ordre et de raison. L’élégance et la sobriété se retrouvent au château de Parpeville par l’association de la brique et de la pierre blanche, et par la toiture en ardoise à la Mansart.

Le château sera ouvert à la visite (libre ou guidée) le samedi et le dimanche après midi.

Christian De Gayfier