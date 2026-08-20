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Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin, Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy, Limanton

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Anizy - Chapelle Saint-Martin d'Anizy · Limanton

Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin, Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy, Limanton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Anizy - Chapelle Saint-Martin d'Anizy
Adresse
314 impasse du Château d'Anizy, 58290 Limanton
Ville
58290 Limanton
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit mais toute donation est la bienvenue

Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin 19 et 20 septembre Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy Nièvre

Gratuit mais toute donation est la bienvenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:50:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:50:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de Saint-Martin d’Anizy et de son château tout en profitant des extérieurs.
Ce château du XIIe siècle entouré de douves se situe au bord de l’Aron et à proximité du canal du Nivernais, au pied du Morvan. L’église romane Saint-Martin d’Anizy (1140) a été transformée en étable en 1793 quand Anizy a été vendu en bien national. Elle a été entièrement restaurée entre 1988 et 1995.
Visites commentées aux heures suivantes : 13h50, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.
L’église est accessible par rampe pour fauteuil roulant.
Charpente classée du chateau : accessible seulement pour les personnes pouvant monter 52 marches.

Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy 314 impasse du Château d’Anizy, 58290 Limanton Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 03 26 60 33 http://www.chateaudanizy.com http://www.facebook.com/chateaudanizy;https://www.instagram.com/chateau_danizy/ Ce château du XIIe siècle entouré de douves se situe au bord de l’Aron et à proximité du canal du Nivernais, au pied du Morvan. La chapelle romane Saint-Martin d’Anizy (1140) a été transformée en étable en 1793 quand Anizy a été vendu en bien national. Elle a été entièrement restaurée entre 1988 et 1995. par la D18 de Moulins-Engilbert ou d’Anlezy ; par la D10 de Cercy-la-Tour ou Chatillon-en-Bazois puis par la D111 de Panneçot ou Limanton.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de Saint-Martin d’Anizy et de son château tout en profitant des extérieurs.

© Arnaud Vagne

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