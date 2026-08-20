Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin, Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy, Limanton

Informations pratiques

Visite du château d’Anizy et de son église Saint-Martin 19 et 20 septembre Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy Nièvre

Gratuit mais toute donation est la bienvenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:50:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:50:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de Saint-Martin d’Anizy et de son château tout en profitant des extérieurs.

Ce château du XIIe siècle entouré de douves se situe au bord de l’Aron et à proximité du canal du Nivernais, au pied du Morvan. L’église romane Saint-Martin d’Anizy (1140) a été transformée en étable en 1793 quand Anizy a été vendu en bien national. Elle a été entièrement restaurée entre 1988 et 1995.

Visites commentées aux heures suivantes : 13h50, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.

L’église est accessible par rampe pour fauteuil roulant.

Charpente classée du chateau : accessible seulement pour les personnes pouvant monter 52 marches.

Château d’Anizy – Chapelle Saint-Martin d’Anizy 314 impasse du Château d’Anizy, 58290 Limanton Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 03 26 60 33 http://www.chateaudanizy.com http://www.facebook.com/chateaudanizy;https://www.instagram.com/chateau_danizy/ Ce château du XIIe siècle entouré de douves se situe au bord de l’Aron et à proximité du canal du Nivernais, au pied du Morvan. La chapelle romane Saint-Martin d’Anizy (1140) a été transformée en étable en 1793 quand Anizy a été vendu en bien national. Elle a été entièrement restaurée entre 1988 et 1995. par la D18 de Moulins-Engilbert ou d’Anlezy ; par la D10 de Cercy-la-Tour ou Chatillon-en-Bazois puis par la D111 de Panneçot ou Limanton.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire de Saint-Martin d’Anizy et de son château tout en profitant des extérieurs.

© Arnaud Vagne