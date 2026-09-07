Visite du château de Champdor avec expositions et concert, Château de Champdor, Champdor-Corcelles

Informations pratiques

Visite du château de Champdor avec expositions et concert Samedi 19 septembre, 10h00 Château de Champdor Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

. Visite en autonomie du château de Champdor le samedi 19 septembre de 10h à 18h avec l’exposition de portraits des seigneurs de Montillet, des photos d’un artiste local Aimé Tarlet et des vidéos sur la patrimoine de Champdor.

. Concert baroque (guitare,violon et contrebasse) le samedi 19 septembre à 18h

Château de Champdor rue du château 01110 Champdor-Corcelles Champdor-Corcelles 01110 Champdor Ain Auvergne-Rhône-Alpes

. Visite en autonomie du château de Champdor le samedi 19 septembre de 10h à 18h avec l’exposition de portraits des seigneurs de Montillet, des photos d’un artiste local Aimé Tarlet et des vidéos sur…

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