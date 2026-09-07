Visite du château de Fougères, Château de Fougères, Le Controis-en-Sologne

Informations pratiques

Visite du château de Fougères 19 et 20 septembre Château de Fougères Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez gratuitement le château de Fougères-sur-Bièvre qui offre l’image surprenante du château fort idéal avec son donjon, sa courtine d’entrée à mâchicoulis et sa poterne d’entrée fortifiée. Ses trois niveaux permettent de découvrir les imposantes charpentes. Situé en bord de rivière, avec son jardin-potager d’inspiration médiévale, il permet d’associer patrimoine et nature.

Château de Fougères 1 rue Henri Goyer, 41120 Le Controis-en-Sologne Le Controis-en-Sologne 41120 Fougères-sur-Bièvre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 20 27 18 http://www.fougeres-sur-bievre.fr/ Le château remonte à la fin du XVe siècle. En 1470, Pierre de Refuge, trésorier de Louis XI, obtint du roi l’autorisation de reconstruire le château qui avait été abattu, à l’exception du donjon, en 1356 sur l’ordre d’Edouard III d’Angleterre. Pierre de Refuge, éleva la façade principale située au nord, l’aile ouest et commença les bâtiments du sud, qui furent terminés par son gendre. En 1814, le propriétaire y installa une filature actionnée par les eaux de la Bièvre, qui fonctionna jusqu’en 1890. Le château présente encore l’aspect d’un château fort. Il était autrefois entouré d’eau sur ses quatre faces. Un chemin de ronde, couvert et à mâchicoulis, couronne les murailles de la façade nord. Ces murailles s’appuient au donjon rectangulaire, antérieur au château actuel, et à une grosse tour ronde. Au centre de la façade, une porte fortifiée prise entre deux tours rondes, donne accès à la cour intérieure. Le donjon a été percé, au XVIe siècle, de fenêtres et lucarnes. Les différents étages sont desservis par un escalier à vis contenu dans une tourelle ronde située dans la cour intérieure du château, et accolée à l’un des angles du donjon. Les bâtiments d’habitation s’ouvrent sur cette cour et sont adossés aux murailles ouest et sud. Celui de l’ouest est divisé en quatre étages dont l’accès se fait par un escalier à vis placé dans une tourelle hexagonale. Le corps de logis sud se termine par la chapelle. Du côté est s’ouvre une galerie comprenant quatre arcades surbaissées, faisant communiquer la chapelle avec l’escalier du donjon. Toutes les dispositions primitives extérieures subsistent presque intactes et font de ce petit château un très intéressant specimen de demeure seigneuriale de la fin de l’époque gothique. A10 sortie Blois vers Limoges, à Cellettes direction Fougères ; A85 sortie Selles sur Cher, direction Contres, puis direction Fougères

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)découvrez gratuitement le château de Fougères-sur-Bièvre.

© Léonard de Serres – CMN Paris