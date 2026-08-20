Visite du château de la Grande Courbe de Brée, Château de la Grande Courbe, Brée

Informations pratiques

Visite du château de la Grande Courbe de Brée Samedi 19 septembre, 14h30 Château de la Grande Courbe Mayenne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées du château de la Grande Courbe (Brée)

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne

Le temps d’un après-midi, poussez les portes du château de la Grande Courbe à Brée, remarquable demeure seigneuriale dont les origines remontent au XIIe siècle. Entouré de douves, ce lieu a conservé de nombreux témoignages de son histoire médiévale et Renaissance. Longtemps menacé, il connait un véritable renouveau grâce à l’engagement passionné de ses propriétaires qui oeuvrent depuis plusieurs années à sa sauvegarde. Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne vous propose des visites commentées pour découvrir l’histoire de ce monument exceptionnel avant de prolonger ce moment hors du temps avec des concerts dans le cadre enchanteur du domaine.

Plus d’informations sur le programme détaillé au 02 43 58 13 00 | coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Château de la Grande Courbe 1080 route de Saint Christophe 53150 Brée Brée 53150 Mayenne Pays de la Loire 0631836708 https://chateaux-jardins-mayenne.fr/monuments.php?monument=10 [{« link »: « mailto:coevrons-mayenne@lamayenne.fr »}] Demeure seigneuriale XIIIe XVIeme siècles Parking

Visites guidées du château de la Grande Courbe (Brée)

© PAH – CD53