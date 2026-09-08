Visite du château de la Motte à Arthel, Le vieux chateau, Arthel

Informations pratiques

Visite du château de la Motte à Arthel Dimanche 20 septembre, 14h00 Le vieux chateau Nièvre

Tarif : 3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Château de la Motte, situé au cœur du village d’Arthel dans la Nièvre, est un ancien fortin médiéval dont les origines remontent au XIIe siècle. Dominant l’étang et l’ancienne vallée du flottage de bois, le site constitue un remarquable témoignage de l’architecture féodale régionale, avec son imposant donjon cylindrique, ses tours de flanquement, ses courtines et ses vestiges résidentiels aménagés au fil des siècles.

La visite se fera avec une explication historique, la découverte de la chapelle Saint Guillaume, la visite de la tour carrée pour une vue en hauteur et la découverte d’un petit musée sur les vieux outils.

Le vieux chateau 72 Le Bourg, 58700 Arthel Arthel 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Le Château de la Motte, situé au cœur du village d’Arthel dans la Nièvre, est un ancien fortin médiéval dont les origines remontent au XIIe siècle. Dominant l’étang et l’ancienne vallée du flottage de bois, le site constitue un remarquable témoignage de l’architecture féodale régionale, avec son imposant donjon cylindrique, ses tours de flanquement, ses courtines et ses vestiges résidentiels aménagés au fil des siècles.

Le château s’inscrit dans un environnement patrimonial particulièrement préservé, composé de lavoirs, de murs en pierre sèche, d’anciens chemins et d’un étang historique autrefois utilisé pour le flottage du bois vers Clamecy puis Paris.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront découvrir l’histoire du site, son évolution architecturale, visiter la chapelle et la tour carrée qui accueille également une collection d’anciens outils agricoles et artisanaux, témoins des savoir-faire d’autrefois et du quotidien rural nivernais.

Des visites libres et des échanges avec les propriétaires permettront aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire du lieu et les travaux de préservation entrepris.

Horaires d’ouverture :

Dimanche de 14h à 18h. Accès libre le dimanche de 14h à 18h.

Le château est situé dans le village d’Arthel (Nièvre), à proximité de Prémery et de Varzy.

Un stationnement est possible le long de la route à proximité du portail principal. L’accès se fera ensuite à pied à travers les abords du château.

Le Château de la Motte, situé au cœur du village d’Arthel dans la Nièvre, est un ancien fortin médiéval dont les origines remontent au XIIe siècle. Dominant l’étang et l’ancienne vallée du flottage …

© Guillaume Ragetly