Visite du château de Mareilles, Château de Mareilles, Mareilles

Informations pratiques

Visite du château de Mareilles 18 et 19 septembre Château de Mareilles Creuse

Limité à 20 personnes. Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée gratuite du château de Mareilles.

L’édifice actuel a été construit à l’emplacement d’un château du XVIIIe siècle fondé par le comte de Larue de Mareilles. En 1921, Albert Brun d’Arre acquiert la propriété et confie à Louis Carlier, jeune représentant d’une génération d’architectes renommés du Languedoc, la construction de sa future demeure, édifiée à partir de 1923.

Venez découvrir l’histoire, l’architecture et les trésors de ce château à l’occasion d’une visite guidée exceptionnelle.

Château de Mareilles Rue de Mareilles 30120 Mareilles Mareilles 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 0467810172 https://www.sudcevennes.com [{« type »: « link », « value »: « https://form.jotform.com/252222877194361 »}] Le château de Mareilles est bâti sur un éperon rocheux dominant le centre ancien du Vigan. Il en occupe le sommet, entouré de terrasses et de jardins aménagés en traversiers.

L’édifice actuel a été construit à l’emplacement d’un château du XVIIIe siècle fondé par le comte de Larue de Mareilles. En 1921, Albert Brun d’Arre acquiert la propriété et confie à Louis Carlier, jeune représentant d’une génération d’architectes renommés du Languedoc, la construction de sa future demeure, édifiée à partir de 1923. Parking à proximité

Visite guidée gratuite du Château de Mareilles à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Construit sur l’emplacement d’un château du XVIIIe siècle fondé par le Comte de Larue de Mareilles.…

©Thomas Sauvé