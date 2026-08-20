Visite du Château de Nuits, Domaine du château de Nuits, Nuits

Informations pratiques

Visite du Château de Nuits 19 et 20 septembre Domaine du château de Nuits Yonne

Prix pour la visite payante : 7€ adulte, 3€ enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chaque année, du printemps à l’automne, le château de Nuits accueille ses visiteurs dans une atmosphère unique, à la fois familiale, authentique et pleine de mémoire. Bien qu’inhabitable aujourd’hui, ce château du XVIᵉ siècle demeure vibrant grâce à la passion d’une famille qui veille sur lui et le fait vivre saison après saison. Chaque visite permet de partager avec émotion une histoire humaine et le charme du patrimoine bourguignon.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre : à 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00

Domaine du château de Nuits 14 Rue des Lorettes, 89390 Nuits, France Nuits 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Le château, édifié en 1580, se présente sous la forme d’un corps de bâtiment constitué d’un rez-de-chaussée élevé sur un étage de soubassement, coiffé d’un immense toit orné de lucarnes en pierre, et encadré par deux pavillons carrés. A l’intérieur, l’étage inférieur est voûté et de nombreuses cheminées monumentales ont été conservées. Des communs initiaux, il reste un grand corps longitudinal du XVIe siècle. La ferme date de la première moitié du XIXe siècle et le parc fut probablement composé par Berthault, jardinier de Joséphine puis de Napoléon.

Chaque année, du printemps à l’automne, le château de Nuits accueille ses visiteurs dans une atmosphère unique, à la fois familiale, authentique et pleine de mémoire. Bien qu’inhabitable aujourd’hui,…

©Studio Morize