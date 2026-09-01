Visite du château de Segrais Centre de Méditation Kadampa France Chateau de Segrais, route de Teloché Saint-Mars-d’Outillé

Informations pratiques

Saint-Mars-d’Outillé

Visite du château de Segrais Centre de Méditation Kadampa France

Chateau de Segrais, route de Teloché Centre de Méditation Kadampa France Saint-Mars-d’Outillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées européennes du patrimoine 2026

Lors des journées européennes du patrimoine, le CMK France organise chaque année des visites, guidées ou libres, du château de Segrais, de ses abords, de sa chapelle et de sa salle de méditation. Des séances de découverte de la méditation (gratuites) sont également proposées.

Tout le monde est le bienvenu pour découvrir ce lieu, à la fois chargé d’histoire mais aussi très moderne en ce qu’il est à présent un centre de méditation bouddhiste dynamique, florissant et international.

Le château est également ouvert aux visites tout au long de l’année et propose une variété de séjours et d’activités adaptées à chacun. L’objectif est d’offrir un cadre propice au calme, à la réflexion et à la transformation personnelle.

Au plaisir de vous y rencontrer ! .

Chateau de Segrais, route de Teloché Centre de Méditation Kadampa France Saint-Mars-d’Outillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 87 70 05

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English :

European Heritage Days 2026

L’événement Visite du château de Segrais Centre de Méditation Kadampa France Saint-Mars-d’Outillé a été mis à jour le 2026-08-31 par CDT72