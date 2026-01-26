Visite du Château du Tertre dans le cadre des Journées du Patrimoine Sérigny Belforêt-en-Perche

Visite du Château du Tertre dans le cadre des Journées du Patrimoine

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Bâti vers 1620, le Château du Tertre, agrandi de deux ailes au tout début du XIXème siècle, a été encore remanié en 1925 par Roger Martin du Gard, Prix Nobel de Littérature, qui en avait fait sa maison d’écrivain.

Gratuit .

Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 18 30

