Visite du Château du Tertre dans le cadre des Journées du Patrimoine Sérigny Belforêt-en-Perche
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche Orne
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Bâti vers 1620, le Château du Tertre, agrandi de deux ailes au tout début du XIXème siècle, a été encore remanié en 1925 par Roger Martin du Gard, Prix Nobel de Littérature, qui en avait fait sa maison d’écrivain.
Gratuit .
Sérigny Le Tertre Belforêt-en-Perche 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 18 30
