Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections, Château de Quintin, Quintin

Informations pratiques

Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections 19 et 20 septembre Château de Quintin Côtes-d’Armor

Tarif réduit pour tous à 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Accès gratuit au parc / Pour informations : 02 96 74 94 79 ou 06 11 55 71 08 ou info@chateaudequintin.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des intérieurs meublés du château du 18e siècle et de son exposition les « Merveilles de nos collections »

Exceptionnellement, la visite des intérieurs du château sera libre. Vous déambulerez dans la salle à manger, les salons, le bureau. occasion de découvrir l’exposition « D’Argiles et de Pierres ».

L’exposition les « Merveilles de nos collections » présente de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours.

les « Merveilles de nos collections » présente de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours. Exposition de voitures anciennes avec la FFVE (partenaire de la Demeure Historique) dans la cour du château : participation de deux clubs : l’Armor Véhicules Anciens et l’Amicale Bretonne de Cyclos Anciens

Et aussi :

Visite libre du parc

Visite de la Tour des archives avec des artistes céramiques contemporains

Chasse au trésor « les Mystères de Quintin, l’affaire du temps supendu ». Une petite enquête à mener en famille dans le parc du château (5€/enfant, gratuit pour les adultes).

Des jeux d’extérieur en bois amuseront petits et grands.

Friandises, crêpes et boissons en vente sur place.

Location de costumes de chevalier et princesse pour les enfants, le temps de la visite guidée : 1€

Château de Quintin Impasse de la Pompe 22800 Quintin Quintin 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 0296749479 http://www.chateaudequintin.fr http://www.facebook.com/ChateaudeQuintin;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089554 Entre terre, ciel et mer… le domaine de Quintin a la particularité de rassembler au cœur d’un même parc deux châteaux (l’un du XVIIe et l’autre du XVIIIe), des remparts, une tour des archives du XVe et des jardins à la française, en plein cœur de la petite cité de caractère de Quintin. Chargée d’histoire, la Seigneurie de Quintin, puis son Château, a depuis le XIIème siècle toujours été conservée au sein d’une même lignée. Penthièvre, du Perrier, Rohan, Laval, Coligny, la Trémoïlle, la Moussaye, Lorges ou Choiseul sont parmi les plus prestigieuses familles ayant hérité de ce domaine à travers les siècles. En visitant le château de Quintin, vous entrerez dans l’intimité de ces familles… En plein coeur de la ville de Quintin – Entrée face à l’office du Tourisme

Visite des intérieurs meublés du château du 18e siècle et de son exposition les « Merveilles de nos collections »

© Florence de Bagneux