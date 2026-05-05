Visite du château et des jardins, accompagnée par les propriétaires, Château de Malleret, Cadaujac

Visite du château et des jardins, accompagnée par les propriétaires 19 et 20 septembre Château de Malleret Gironde

Sans réservation. Tarif adultes : 10€. Tarif 12-18 ans : 5€. Tarif groupe (plus de 10 pers.) : 8€/personne. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Merci de respecter les horaires de départ des visites.

Château de Malleret 1104 chemin de Malleret, 33140 Cadaujac Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 07 37 30 09 La première construction du site remonte au XVIIe siècle, par la famille Malleret. Il a ensuite été remanié au XIXe siècle pour recevoir la visite de Napoléon III. Le château est entouré d’un parc remarquable contenant une serre métallique, un château d’eau hispano-mauresque et un bassin d’agrément.

La propriété est située à proximité immédiate de Bordeaux au bord de la Garonne, au cœur d’une zone Natura 2000, et d’une ZNIEFF (Zone d’intérêt écologique floristique et faunistique) et voisine des plus grands crus classés des Graves de Pessac-Leognan.

Journées européennes du patrimoine 2026

© Pascal BERGÉ