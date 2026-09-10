Visite du château et des jardins, Château de Talcy, Talcy

Informations pratiques

Visite du château et des jardins 19 et 20 septembre Château de Talcy Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)visitez gratuitement ce domaine agricole édifié au XVIᵉ siècle au destin marqué par les poètes. En toute autonomie, venez profiter de l’ambiance chaleureuse de Talcy, son architecture et son mobilier exceptionnel préservé depuis le XVIIIᵉ siècle avant de conclure par une promenade dans les 7 ha de jardins labellisés Jardin Remarquable.

Château de Talcy 18 Rue du Château, 41370 Talcy, France Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254810301 https://www.chateau-talcy.fr Seigneurie du XIIIe siècle achetée en 1517 par Bernard Salviati, banquier florentin, qui fait construire un nouvel édifice vers 1520. En 1545, Ronsart y fait la connaissance de Cassandre, fille du propriétaire, qui lui inspire de nombreux poèmes. Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer puis direction Talcy

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, (re)visitez gratuitement ce domaine agricole édifié au XVIᵉ siècle au destin marqué par les poètes.

© Léonard de Serres – CMN Paris