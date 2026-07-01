Visite du château et du verger de Warlus, Château et église Saint-Lambert, Warlus

Informations pratiques

Visite du château et du verger de Warlus Dimanche 20 septembre, 13h30 Château et église Saint-Lambert Pas-de-Calais

Tarif : 5€, gratuit -16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le château, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, est situé au cœur d’un parc de 13 hectares plantés d’arbres plus que centenaires. En septembre 1915, le château a été au cœur de la 3e bataille de l’Artois. Exposition photos dont celles de la visite du Président Poincaré, du Maréchal Joffre, du Général Foch et Général Snow. Le dimanche après-midi, découverte du verger classé et des travaux entrepris pour sauvegarder les vieux arbres fruitiers. Exposition de variétés anciennes et régionales de pommes et de poires déjà repérées et des variétés en cours de détermination. Selon les quantités et la maturité des fruits : des fruits «tombés» seront en vente

Château et église Saint-Lambert 2 Rue de l’Église, 62123 Warlus, France Warlus 62123 Pas-de-Calais Hauts-de-France La seigneurie de Warlus est créée à la fin du 13e ou au début du XIVe siècle. La construction du premier château, ou pavillon de chasse, remonterait à 1688. Plus tard, le bâtiment qui devait comporter plusieurs ailes, a été détruit par un incendie qui ne laissa qu’un corps de bâtiment, noyau de l’édifice actuel. Au XVIIIe siècle, y résidait le régisseur de l’important domaine agricole. A la Révolution, le domaine est vendu comme bien national à un laboureur (1795). Au début du XIXe siècle, la propriété appartient à un ancien entrepreneur qui a sans doute réalisé l’adjonction de deux ailes latérales (en pierre de taille) et du grand avant-corps central de la façade principale. La date de construction peut se situer sous la Restauration ou le début de la Monarchie de Juillet. Dans l’aile latérale gauche se trouve un salon circulaire avec quatre cheminées d’angles, surmontées de trumeaux de glace avec motifs décoratifs de scènes à l’Antique. Ce salon ferme l’enfilade des trois pièces du château primitif. Du début du XXe siècle datent les décors des pièces de l’ancien château donnant sur le parc. Pendant la Première guerre mondiale, le château servit de quartier général aux armées françaises. Il fut également utilisé au cours de la Seconde guerre mondiale. L’église est située dans l’enclos de la propriété et sa porte ouvre sur le village. Elle est composée d’une courte nef terminée par une abside à trois pans et précédée d’un clocher daté de 1550. Le choeur a été refait en 1777.

Le château, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, est situé au cœur d’un parc de 13 hectares plantés d’arbres plus que centenaires. En septembre 1915, le château a été au cœur de la 3e de…

Daniel ADAM