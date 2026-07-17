Visite Église Saint-Lambert, Château et église Saint-Lambert, Warlus

Informations pratiques

Visite Église Saint-Lambert Dimanche 20 septembre, 14h00 Château et église Saint-Lambert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite à proximité du château, l’église remonte au XVIè siècle et fut rénovée au XVIIIè et XIXè siècle. Au XXè siècle elle fut endommagée par les obus de la seconde guerre mondiale et fut à nouveau restaurée.

Château et église Saint-Lambert 2 Rue de l’Église, 62123 Warlus, France Warlus 62123 Pas-de-Calais Hauts-de-France La seigneurie de Warlus est créée à la fin du 13e ou au début du XIVe siècle. La construction du premier château, ou pavillon de chasse, remonterait à 1688. Plus tard, le bâtiment qui devait comporter plusieurs ailes, a été détruit par un incendie qui ne laissa qu’un corps de bâtiment, noyau de l’édifice actuel. Au XVIIIe siècle, y résidait le régisseur de l’important domaine agricole. A la Révolution, le domaine est vendu comme bien national à un laboureur (1795). Au début du XIXe siècle, la propriété appartient à un ancien entrepreneur qui a sans doute réalisé l’adjonction de deux ailes latérales (en pierre de taille) et du grand avant-corps central de la façade principale. La date de construction peut se situer sous la Restauration ou le début de la Monarchie de Juillet. Dans l’aile latérale gauche se trouve un salon circulaire avec quatre cheminées d’angles, surmontées de trumeaux de glace avec motifs décoratifs de scènes à l’Antique. Ce salon ferme l’enfilade des trois pièces du château primitif. Du début du XXe siècle datent les décors des pièces de l’ancien château donnant sur le parc. Pendant la Première guerre mondiale, le château servit de quartier général aux armées françaises. Il fut également utilisé au cours de la Seconde guerre mondiale. L’église est située dans l’enclos de la propriété et sa porte ouvre sur le village. Elle est composée d’une courte nef terminée par une abside à trois pans et précédée d’un clocher daté de 1550. Le choeur a été refait en 1777.

Visite libre de l’église Saint-Lambert à Warlus

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