Visite du cimetière ancien, Cimetière ancien, Villemomble

Informations pratiques

Visite du cimetière ancien 19 et 20 septembre Cimetière ancien Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Visiter le cimetière ancien de Villemomble, c’est découvrir une partie de l’histoire de la ville au travers du passé de ses personnages historiques remarquables.

Les personnages illustres qui ont eu un impact sur le développement de Villemomble sont à découvrir dans le livret à feuilleter lors de votre visite, réalisé en partenariat avec l’association Les Amis du Château Seigneurial de Villemomble.

14 sépultures de célébrités ont été sélectionnées : des héros ou soldats, un Mousquetaire du Roy, des Maires qui par leur action ont modernisé et fait évoluer notre commune, des grandes familles, notables, navigateurs au long cours…

Lieu : 1 Rue de la Carrière à Villemomble

Cimetière ancien 1 rue de la Carrière 93250 Villemomble Villemomble 93250 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 35 25 20 https://villemomble.fr/le-cimetiere-ancien-de-villemomble https://www.instagram.com/mairie.villemomble/ Visiter le cimetière ancien de Villemomble, c’est découvrir une partie de l’histoire de la ville au travers du passé de ses personnages historiques remarquables.

Visiter le cimetière ancien de Villemomble, c’est découvrir une partie de l’histoire de la ville au travers du passé de ses personnages historiques remarquables.

© Lucie Nouaille