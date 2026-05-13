Visite du cloître de la cathédrale, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus
Visite du cloître de la cathédrale, Cloître de la cathédrale de Fréjus, Fréjus samedi 23 mai 2026.
Visite du cloître de la cathédrale Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Cloître de la cathédrale de Fréjus Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00
Pour s’émerveiller de la mise en lumière du plafond médiéval.
Cloître de la cathédrale de Fréjus 58 Rue de FLEURY, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494512630 https://www.cloitre-frejus.fr Construit entre les Ve et XVIe siècles à l’emplacement de la cité antique de Fréjus, l’ensemble cathédral regroupe quatre bâtiments : le palais épiscopal (transformé aujourd’hui en Hôtel de Ville), la cathédrale, le baptistère et enfin l’ensemble canonial dont fait partie intégrante le cloître.
Ce dernier était un lieu de passage permettant de desservir les différents bâtiments, il n’était donc pas un lieu de recueillement.
Pour s’émerveiller de la mise en lumière du plafond médiéval.
© Ville de Fréjus
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