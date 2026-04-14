Visite du Clos des Etournelles, Potager des Étournelles, Breuil-le-Sec

Visite du Clos des Etournelles 6 et 7 juin Potager des Étournelles Oise

5€ par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Potager de 4000 m2 cultivé sans discontinuité depuis sa création en 1850. Les dix parcelles bordées de buis et se poiriers, pommiers taillés offrent un merveilleux spectacle de fleurs, fruits et légumes à l’ombre du clocher roman en arrière plan. La visite se poursuit par la découverte du parc romantique traversé par de grandes allées autour d’un étang et d’une grange du 17ème siècle.

Potager des Étournelles 68 Place du Carrouel et des Etournelles 60840 Breuil-le-Sec, France Breuil-le-Sec 60840 Oise Hauts-de-France

Potager de 4000 m2 cultivé sans discontinuité depuis sa création en 1850. Les dix parcelles bordées de buis, de poiriers et de pommiers taillés offrent un merveilleux spectacle visuel.

©Elisabeth Lang