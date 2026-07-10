Visite du Conservatoire (site Blosne) Conservatoire de Rennes Rennes
vendredi 10 juillet 2026 · Conservatoire de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Visite du Conservatoire (site Blosne) Conservatoire de Rennes Rennes 10 et 15 juillet Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dans le cadre de « Cet été à Rennes » le Conservatoire vous propose une visite guidée du bâtiment au Blosne, place Jean Normand.
Ces visites, d’une durée de 45 minutes, s’adressent à toutes et tous, adultes et enfants. Nombre de places limitées à 15 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00
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Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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