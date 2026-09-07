Visite du Coscro, Jardins et château du Coscro, Lignol

Informations pratiques

Visite du Coscro 19 et 20 septembre Jardins et château du Coscro Morbihan

5€ par personne – gratuit pour les moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite commentée du jardin avec explications concernant la renaissance d’un lieu disparu, à 14h30 et 16h30

– Groupe d’acteurs Unicorns spirit, en costumes d époque ; Nous ferons découvrir l’art de la table au 17e siècle .

– Samedi, laché de pigeons voyageurs, à 15h

– Dimanche, club de voitures de collection, de 12h à 15h, avec 50 voitures – Crepiere sur place l’après midi

Le domaine du Coscro, lauréat du Grand Trophée Dassault Histoire et Patrimoine 2023

Jardins et château du Coscro Le Coscro, 56160, Lignol Lignol 56160 Morbihan Bretagne http://www.coscro-bretagne.fr/lhistoire-du-coscro/ https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-du-Coscro-287824134741211/?fref=ts;https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IpnIq8xVCks&feature=youtu.be;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091364 [{« data »: {« author »: « Fondation Mu00e9rimu00e9e », « cache_age »: 86400, « description »: « Depuis 2012, la Fondation Mu00e9rimu00e9e ru00e9compense une restauration exemplaire conduite au sein d’un monument ou d’un jardin historique ouvert au public. Cette annu00e9e, le jury a souhaitu00e9 saluer le travail de Daniel et Sylvie Piquet qui u0153uvrent depuis quarante ans u00e0 la restauration du domaine du Coscro. nnConstruit au XVIIe siu00e8cle, le chu00e2teau du Coscro a par la suite u00e9tu00e9 abandonnu00e9 puis transformu00e9 en ferme, avant du2019u00eatre achetu00e9 par la famille Piquet en 1984. Les vingt premiu00e8res annu00e9es, les propriu00e9taires ont entrepris de restaurer le monument et les communs. u00c0 partir des annu00e9es 2000, des fouilles archu00e9ologiques et des recherches du2019archives ont permis de retrouver le tracu00e9 originel des jardins, aujourdu2019hui restituu00e9s.nnLe Grand Trophu00e9e Dassault Histoire et Patrimoine est un prix que remet la Fondation Mu00e9rimu00e9e gru00e2ce au mu00e9cu00e9nat du groupe Dassault, en partenariat avec Le Figaro Magazine et Propriu00e9tu00e9s Le Figaro. nnTrois prix sont accordu00e9s : n- le Grand Trophu00e9e Monument (100 000 u20ac)n- le Grand Trophu00e9e Jardin (60 000 u20ac) n- le prix Coup de cu0153ur du jury (40 000 u20ac).nnud83dudcf9 Vidu00e9o : Louis-Fru00e9du00e9ric Pernod – Kintsuki. », « type »: « video », « title »: « Le domaine du Coscro, lauru00e9at du Grand Trophu00e9e Dassault Histoire et Patrimoine 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YqdKraCggns/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YqdKraCggns », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCU27gXaIRbIt9MYhS66uSEw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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C’est une construction homogène, caractérisée par la régularité et la symétrie de son plan et de ses élévations (première moitié du XVIIe siècle).

Les dépendances de la cour et du jardin datent de la même époque, et le jardin contemporain du château a été restitué suite à des fouilles archéologiques.

Visite commentée du jardin, avec explications concernant sa renaissance

© daniel piquet