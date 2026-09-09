Visite du Démonstrateur Industriel d’EDF, Démonstrateur Industriel EDF, Beaumont-en-Véron

Informations pratiques

Visite du Démonstrateur Industriel d’EDF Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00 Démonstrateur Industriel EDF Indre-et-Loire

Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Centre industriel de développement et d’essais, cette plateforme est consacrée à la préparation du démantèlement des réacteurs de type UNGG. Il permet de développer et mettre au point les outils robotisés qui seront utilisés pour démanteler les réacteurs, et de sécuriser ces opérations en procédant à des essais sur des maquettes en grandeur réelle et sur des jumeaux numériques.

Démonstrateur Industriel EDF Rue des Frères Lumière, 37420 Beaumont-en-Véron Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/1053/events »}] Centre industriel de développement et d’essais, cette plateforme est consacrée à la préparation du démantèlement des réacteurs de type UNGG. Il permet de développer et mettre au point les outils robotisés qui seront utilisés pour démanteler les réacteurs, et de sécuriser ces opérations en procédant à des essais sur des maquettes en grandeur réelle et sur des jumeaux numériques. Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie)

Mineurs accompagnés par un adulte

Vêtements couvrants, chaussures plates et fermées

Centre industriel de développement et d’essais, cette plateforme est consacrée à la préparation du démantèlement des réacteurs de type UNGG.

©EDF