Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Domaine Amama Irouléguy

Informations pratiques

Irouléguy

Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy

Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

18h, visite des vignes.

18h30-20h, dégustation et vente.

19h-21h, restauration et vente au verre. .

Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 80 01 28 amama.etxaldea@gmail.com

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English : Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy

L’événement Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Irouléguy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque