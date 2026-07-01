Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Domaine Amama Irouléguy
jeudi 16 juillet 2026 · Domaine Amama · Irouléguy
Informations pratiques
Irouléguy
Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy
Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
18h, visite des vignes.
18h30-20h, dégustation et vente.
19h-21h, restauration et vente au verre. .
Domaine Amama 889 route de Menta Irouléguy 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 80 01 28 amama.etxaldea@gmail.com
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English : Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy
L’événement Visite du domaine Amama-AOP Irouléguy Irouléguy a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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