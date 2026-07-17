Visite du domaine de Sillery, Fondation Franco-Britannique de Sillery, Épinay-sur-Orge

Informations pratiques

Visite du domaine de Sillery Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00 Fondation Franco-Britannique de Sillery Essonne

Limité à 30 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, plongez au cœur de l’histoire du domaine de la Fondation Franco-Britannique de Sillery.

Suivez votre guide passionné d’histoire pour découvrir ce parc romantique, véritable chef-d’œuvre du XIXe siècle. En 1837, le paysagiste Louis-Sulpice Varé transforme le domaine en havre de poésie : cascades murmurant entre les arbres, grotte mystérieuse, îlots boisés et bassins miroitants. Entre 1860 et 1867, le parc s’enrichit de canaux et de jeux d’eau, tandis que les années 1880 voient naître une pisciculture et une cressonnière.

La Fondation Franco-Britannique de Sillery est un espace vivant, dédié à l’inclusion et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité. Venez flâner dans les jardins, admirer l’architecture du château et laissez-vous conter l’histoire de ce lieu où nature, patrimoine et solidarité se rencontrent.

Accès exceptionnel à la chapelle du Château possible après la visite.

Cette visite comprend de la marche, il faut être en bonne forme pour suivre cette visite et porter des chaussures adaptées.

Inscription obligatoire sur : www.destination-paris-saclay.com

Fondation Franco-Britannique de Sillery 2 rue de Charaintru 91360 Épinay-sur-Orge Épinay-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/visite-du-domaine-de-sillery-epinay-sur-orge_TFO7912022/ »}] [{« link »: « http://www.destination-paris-saclay.com »}]

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