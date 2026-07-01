Visite guidée du Perray Vaucluse, Perray-Vaucluse, Épinay-sur-Orge

Informations pratiques

Visite guidée du Perray Vaucluse 19 et 20 septembre Perray-Vaucluse Essonne

Rendez-vous à l’entrée principale, côté gare, route de Longpont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Établissement datant du 19ème siècle ouvert en 1869 pour accueillir des malades mentaux parisiens.

Par Patrick Hottot, des Amis de Vaucluse et des Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Rendez-vous à l’entrée principale, côté gare, route de Longpont

Perray-Vaucluse 2 route de Longpont 91700 Épinay-sur-Orge Épinay-sur-Orge 91360 Essonne Île-de-France https://www.perray-vaucluse.fr/

Visite guidée

Service culturel Sgdb