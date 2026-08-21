Visite du Fablab et atelier DIY, Le FabRiquet, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Visite du Fablab et atelier DIY Samedi 19 septembre, 14h00 Le FabRiquet Haute-Garonne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le FabRiquet et ses bénévoles vous proposent d’explorer en famille le fablab situé à Ramonville-Saint-Agne et de découvrir l’univers des makers.

Venez réaliser votre première impression 3D ou votre première gravure laser. Les bénévoles de l’association vous présenteront également des démonstrations de robots, leur embosseuse braille, leurs fusées pouvant atteindre jusqu’à 3 000 mètres d’altitude, ainsi que de nombreux autres objets et réalisations.

Accès libre pour les enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte.

Le FabRiquet 28 Rue Hermès, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 10 22 https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/fabriquet-fablab/ https://www.instagram.com/planetesciencesoccitanie/;https://www.linkedin.com/company/plan-te-sciences-occitanie;https://www.facebook.com/PlaneteSciencesOccitanie/;https://www.planete-sciences.org/occitanie/web/ Depuis 2017, l’association Planète Sciences Occitanie gère et anime le FabRiquet grâce au soutien du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la ville de Ramonville et de la Région Occitanie.

Un lieu d’autonomisation inclusif, intergénérationnel et convivial situé dans le Parc technologique du Canal à Ramonville Saint-Agne, au sein du bâtiment Ateliers 31 (atelier 1 et 2) en face de la future station de métro.

Vous souhaitez apprendre, concevoir, fabriquer et réparer toutes sortes d’objets ? Rejoindre un club et créer des projets de manière collaborative ? Découvrir l’univers des makers, du « Do It Yourself » ? Acquérir des notions, des techniques, des méthodes pour réaliser un projet avec les machines numérique ?

Venez découvrir le FabRiquet, le Fablab de Planète Sciences Occitanie! Transport en commun: ligne 111 arrêt Ateliers 31

Parking

Accès PMR

Le FabRiquet et ses bénévoles vous proposent d’explorer en famille le fablab situé à Ramonville Saint Agne ainsi que l’univers des makers.

© Anna Kaiava