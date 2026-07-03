Visite du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale., Bibliothèque municipale, Semur-en-Auxois

Informations pratiques

Visite du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale. 19 et 20 septembre Bibliothèque municipale Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des journées eurepéennes du patrimoine, venez participer à une visite du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale de Sumur-en-Auxois. Vous pourrez également assiter à une présentation d’une sélection d’ouvrages sur le thème du « patrimoine en péril ».

Un rendez-vous pour les amoureux du livre et de l’histoire !

Bibliothèque municipale Rue Jean-Jacques Collenot, 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Visite du fonds patrimonial de la Bibliothèque municipale. Présentation d’une sélection d’ouvrages sur le thème du patrimoine en péril.

© Claudia Berthou