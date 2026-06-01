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Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse

Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse

Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Marché d'Intérêt National de Toulouse

Adresse : 200 avenue des Etats-Unis 31000 Toulouse

Ville : 31200 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Visite du Grand Marché de Toulouse Vendredi 5 juin, 06h30 Marché d’Intérêt National de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00

En immersion dans le ventre de Toulouse

  • 6h30 : Rendez-vous à l’accueil du Marché
  • Emblématique « Carreau » des producteurs
  • Pavillon Fleurs et Gastronomie
  • Cave d’affinage
  • Ecoles et centres de formation
  • Ferme urbaine
  • Grande Halle des grossistes en fruits et légumes
  • Culture d’aromatiques, fleurs comestibles et champignons en sous-sol
  • Pépinière Alimentaire
  • 8h30 : Petit déjeuner gourmand dans l’un des restaurants du Marché

Marché d’Intérêt National de Toulouse 200 avenue des Etats-Unis 31000 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lola.moureto@min-toulouseoccitanie.fr »}]
Visite guidée du Grand Marché de Toulouse visite guidée MIN de Toulouse

DR

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