Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse
Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse vendredi 5 juin 2026.
Visite du Grand Marché de Toulouse Vendredi 5 juin, 06h30 Marché d’Intérêt National de Toulouse Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00
En immersion dans le ventre de Toulouse
- 6h30 : Rendez-vous à l’accueil du Marché
- Emblématique « Carreau » des producteurs
- Pavillon Fleurs et Gastronomie
- Cave d’affinage
- Ecoles et centres de formation
- Ferme urbaine
- Grande Halle des grossistes en fruits et légumes
- Culture d’aromatiques, fleurs comestibles et champignons en sous-sol
- Pépinière Alimentaire
- 8h30 : Petit déjeuner gourmand dans l’un des restaurants du Marché
Marché d’Intérêt National de Toulouse 200 avenue des Etats-Unis 31000 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lola.moureto@min-toulouseoccitanie.fr »}]
Visite guidée du Grand Marché de Toulouse visite guidée MIN de Toulouse
DR
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