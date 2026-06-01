Visite du Grand Marché de Toulouse, Marché d’Intérêt National de Toulouse, Toulouse

Visite du Grand Marché de Toulouse Vendredi 5 juin, 06h30 Marché d’Intérêt National de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T06:30:00+02:00 – 2026-06-05T08:30:00+02:00

En immersion dans le ventre de Toulouse

6h30 : Rendez-vous à l’accueil du Marché

: Rendez-vous à l’accueil du Marché Emblématique « Carreau » des producteurs

Pavillon Fleurs et Gastronomie

Cave d’affinage

Ecoles et centres de formation

Ferme urbaine

Grande Halle des grossistes en fruits et légumes

Culture d’aromatiques, fleurs comestibles et champignons en sous-sol

Pépinière Alimentaire

8h30 : Petit déjeuner gourmand dans l’un des restaurants du Marché

Marché d’Intérêt National de Toulouse 200 avenue des Etats-Unis 31000 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lola.moureto@min-toulouseoccitanie.fr »}]

Visite guidée du Grand Marché de Toulouse visite guidée MIN de Toulouse

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