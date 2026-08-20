Visite du Grenier des Halles, Aux Halles – Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise, Vézelise

samedi 19 septembre 2026 · Aux Halles - Place de l'Hôtel de Ville 54330 Vézelise · Vézelise

Informations pratiques

Visite du Grenier des Halles 19 et 20 septembre Aux Halles – Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Grenier des Halles accueille le XXVIe salon de peinture Hal’Art. C’est l’occasion d’apprécier une belle exposition avec accrochage original dans un monument classé, habituellement fermé au public !

Aux Halles – Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise Place de l’Hôtel de Ville 54330 Vézelise Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est https://www.assodugrenierdeshalles.fr/ https://www.facebook.com/GrenierDesHallesVezelise/ Les halles sont reconstruites entre 1599 et 1601. Au 1er étage, se trouvait le grenier à grains de la ville. Parkings gratuits aux entrées de ville (Grand canton, aux Minimes, Quai du Brénon, rue des Maix)

Le Grenier des Halles accueille le XXVIe salon de peinture Hal’Art. C’est l’occasion d’apprécier une belle exposition avec accrochage original dans un monument classé, habituellement fermé au public.

©Grenier des Halles et Boris Beluche