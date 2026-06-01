Visite du Jardin de Germaine Tillion et observation des oiseaux, Jardin Germaine Tillion, Plouhinec

Visite du Jardin de Germaine Tillion et observation des oiseaux Samedi 6 juin, 09h30 Jardin Germaine Tillion Morbihan

gratuit, limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

À son arrivée dans les années 1970, Germaine Tillion décrit le site comme un terrain stérile, un terrain mort.

Pendant trente années, elle va agencer et organiser son jardin.

Un jardin aux ambiances diversifiées : potager, sous-bois, verger, parterres fleuris ainsi que des peupliers d’Italie, des chênes-lièges, des chênes des marais agrémentent ce jardin.

Aujourd’hui, espace culturel et naturel, propriété du Conservatoire du Littoral, d’importants travaux ont été réalisés, en lien avec la commune de Plouhinec pour accueillir le public.

Une balade est proposée pour découvrir ce jardin et prendre le temps d’observer les oiseaux.

Jardin Germaine Tillion Chemin de Kerouzine 56680 Plouhinec Plouhinec 56680 Morbihan Bretagne 0647895980 https://gavres-quiberon.fr/ https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/maison-de-germaine-tillion-a-plouhinec/90830 [{« type »: « phone », « value »: « 0647895980 »}, {« type »: « email », « value »: « animation@gavres-quiberon.fr »}]

À son arrivée dans les années 1970, Germaine Tillion décrit le site comme un terrain stérile, un terrain mort.

© association Germaine Tillion