Visite du jardin des simples, Jardin des simples, Le Mans

Visite du jardin des simples 19 et 20 septembre Jardin des simples Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du jardin des simples, un jardin d’inspiration médiévale situé au coeur du centre historique du Mans et géré par l’association « Entre cours et jardins ». Des membres de l’association seront présents pour fournir des explications sur les plantes et leurs vertus, sur les stratégies mises en place pour faire face aux aléas du changement climatique. Le public aura la possibilité de consulter nos classeurs qui répertorient l’ensemble des végétaux du jardin.

Jardin des simples 22 rue de la Verrerie 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 06 29 82 90 73 https://www.entrecoursetjardins.fr Jardin d’inspiration médiévale situé au coeur du centre historique du Mans sur une enceinte romaine de la toute fin du 3ème siècle, adapté pour faire face aux aléas du changement climatique.

**Visite** du j**ardin des simples**, un jardin d’inspiration médiévale situé au coeur du centre historique du Mans et géré par l’association « Entre cours et jardins ». Des membres de l’association et…

©Association EC&J