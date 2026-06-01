Visite du jardin, jardin des sous avesnes, Offin

Visite du jardin 6 et 7 juin jardin des sous avesnes Pas-de-Calais

4 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin d’une superficie de 4000m2, il est notre paradis, créé à notre image avec coeur et spontanéité. Venez contempler et découvrir ses couleurs changeantes selon les saisons, notre collection de bétulas, calicapas, persicarias, hostas et autres graminées. Plusieurs fenêtres s’offrent à vous et admirez la vue plongeante sur le jardin et le bois des Avesnes. Prolongez ce moment de détente autour de la terrasse en dégustant une boisson offerte et un gâteau maison.

jardin des sous avesnes 17 rue de la vallee 62990 offin Offin 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0674109933 village de la Crequoise parkings

Jardin d’une superficie de 4000m2, il est notre paradis, créé à notre image avec coeur et spontanéité. Venez contempler et découvrir ses couleurs changeantes selon les saisons, notre collection de et…

©Jean Claude Manier