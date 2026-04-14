Visite du jardin « La grille fleurie », Jardin de la Grille fleurie, Arthonnay

Visite du jardin « La grille fleurie » 5 – 7 juin Jardin de la Grille fleurie Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Un petit havre de paix où il fait bon vivre… »

Ce jardin fleuri et arboré à l’abri du vent vit au rythme des saisons, de ses floraisons successives dès le mois de février jusqu’aux premières gelées, et de l’abondance de ses arbres fruitiers. Vous pourrez y admirer un piano romantique.

Durant les 3 jours, des visites commentées sont organisées à 11h et 15h.

Jardin de la Grille fleurie 2 rue de la Grille, 89740 Arthonnay Arthonnay 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

« Un petit havre de paix où il fait bon vivre… »

© Natacha Ilorca