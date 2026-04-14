Visite du jardin « Les Hespérides », Les Hespérides, Arthonnay

Visite du jardin « Les Hespérides » 6 et 7 juin Les Hespérides Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Un jardin en liberté surveillée »

Visitez ce jardin de campagne avec arbres, arbustes et fleurs, cultivé sans pesticides. Vous aurez l’occasion d’admirer une exposition de peintures.

Les Hespérides 20 Rue de Noise, 89740 Arthonnay Arthonnay 89740 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Un jardin de campagne sans prétention et surtout sans pesticides. Un jardin qui « se plie aux saisons mais abolit le temps ». Un parking est à proximité.

« Un jardin en liberté surveillée »

© Cressely