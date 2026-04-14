Visite du jardin « L’imparfaite et son jardinet », L’imparfaite et son jardin, Lézinnes

Visite du jardin « L’imparfaite et son jardinet » 6 et 7 juin L’imparfaite et son jardin Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Lieu de vie et de créations »

L’imparfaite, lieu de vie et de créations de l’artiste Mathilde Garnier, vous invite à venir découvrir son jardinet bucolique. Ce sera également l’occasion d’admirer les oeuvres de l’artiste (peinture, encre de Chine, fusain), ainsi que l’univers jeunesse de l’album Keka-le Secret.

L’imparfaite et son jardin 12 rue Sautrot, 89160 Lezinnes Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté « Lieu de vie et de créations »

L’imparfaite, lieu de vie et de créations de l’artiste Mathilde Garnier, vous invite à venir découvrir son jardinet bucolique ainsi que ses œuvres (peinture, encre de Chine, fusain) ainsi que l’univers jeunesse de l’album Keka-le Secret.

« Lieu de vie et de créations »

© Garnier