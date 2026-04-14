Visite du jardin panoramique, Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille, Château-Chalon

Visite du jardin panoramique 5 – 7 juin Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, la Maison de la Haute Seille vous invite à découvrir son jardin panoramique d’exception, ainsi que l’exposition « ArchiTexture », où les artistes vous offrent un voyage artistique, hors des cadres, au coeur des tissages…

Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille 26 rue de l’Église, 39210 Château-Chalon Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Ce jardin historique est situé dans l’ancien quartier abbatial du village de Château-Chalon. Il est attenant à la maison du « Froid Pignon » où résidait le confesseur des abbesses de l’abbaye de Château-Chalon. Il est aujourd’hui la maison de la Haute Seille, pôle œnotouristique patrimonial et culturel au cœur du vignoble réputé du vin jaune. Quatre parkings aménagés sont disponibles en périphérie et au cœur du village.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, la Maison de la Haute Seille vous invite à découvrir son **jardin panoramique d’exception**, ainsi que l’exposition « ArchiTexture », où les artistes vous un…

© MHS