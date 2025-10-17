Les Passeurs d’étincelles Château-Chalon

Les Passeurs d’étincelles

Place de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-24 23:15:00

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

SPECTACLE VIVANT

Les Passeurs d’Étincelles raconte l’histoire d’une communauté villageoise de la fin du 19ème siècle qui va braver le monopole d’État en fabriquant clandestinement des allumettes pour survivre. Cette solidarité dans l’ombre fait prospérer le village pendant des années, mais attire inévitablement l’attention des autorités.

Quand les forces de l’ordre tendent une embuscade aux contrebandiers, c’est tout le village qui se soulève pour défendre les siens. L’affrontement tourne au drame et laisse la communauté meurtrie. Pourtant, de ce sacrifice naît une invention lumineuse qui redonne espoir et promet un avenir meilleur.

Une fresque populaire vibrante d’action, de suspense et d’émotion, portée par 80 acteurs et figurants sur scène ! Entre résistance collective et destinées individuelles, cette comédie dramatique en sons et lumières célèbre le courage, la solidarité et cette capacité universelle de renaître face à l’adversité. .

Place de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté spectacle.chateauchalon@gmail.com

