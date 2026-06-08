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Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon

Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 39210 Château-Chalon

Département : Jura

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Château-Chalon

Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon

Place de l’église Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Au programme

15 h Juke-box vivant
16 h 30 Concert de Super Sapiens
18 h Concert de Jeanne Rochette   .

Place de l’église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91 

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English : Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon

L’événement Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu

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