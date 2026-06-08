Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon
Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon mardi 14 juillet 2026.
Château-Chalon
Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon
Place de l’église Château-Chalon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Au programme
15 h Juke-box vivant
16 h 30 Concert de Super Sapiens
18 h Concert de Jeanne Rochette .
Place de l’église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91
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English : Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon
L’événement Juke-box vivant, concerts de Super Sapiens et de Jeanne Rochette La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu
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