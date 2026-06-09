Marché du bien-être, Qi Gong, Yoga, Sophrovibratoire La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon
Marché du bien-être, Qi Gong, Yoga, Sophrovibratoire La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon dimanche 2 août 2026.
Château-Chalon
Marché du bien-être, Qi Gong, Yoga, Sophrovibratoire La Guinguette de Château-Chalon
Parking de la tour Château-Chalon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Guinguette ouverte toute la journée
Au programme
9 h 20 h Marché du bien-être
9 h 11 h Qi Gong
11 h 12 h Yoga
17 h Séance sophrovibratoire connexion aux arbres, par Mélanie Colin .
Parking de la tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91
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English : Marché du bien-être, Qi Gong, Yoga, Sophrovibratoire La Guinguette de Château-Chalon
L’événement Marché du bien-être, Qi Gong, Yoga, Sophrovibratoire La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme JurAbsolu
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