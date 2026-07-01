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AGENDA · Château-Chalon

Visite guidée du village Maison de la Haute Seille Château-Chalon

vendredi 31 juillet 2026 · Maison de la Haute Seille · Château-Chalon

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Maison de la Haute Seille
Adresse
26 Rue de l'Église
Ville
39210 Château-Chalon
Département
Jura
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Château-Chalon

Visite guidée du village

Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découvrez le patrimoine du village lors d’une visite guidée à travers l’un des Plus beaux villages de France et Petites cités comtoises de caractère .
Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche.   .

Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05  jurahauteseille@gmail.com

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English : Visite guidée du village

L’événement Visite guidée du village Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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