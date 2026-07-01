Visite guidée du village Maison de la Haute Seille Château-Chalon
vendredi 31 juillet 2026 · Maison de la Haute Seille · Château-Chalon
Informations pratiques
Château-Chalon
Visite guidée du village
Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Découvrez le patrimoine du village lors d’une visite guidée à travers l’un des Plus beaux villages de France et Petites cités comtoises de caractère .
Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche. .
Maison de la Haute Seille 26 Rue de l’Église Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 76 05 jurahauteseille@gmail.com
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English : Visite guidée du village
L’événement Visite guidée du village Château-Chalon a été mis à jour le 2026-07-23 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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