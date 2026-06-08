Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon vendredi 14 août 2026.

Château-Chalon

Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon

Parking de la tour Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Au programme

17h Apéritif

20h Spectacle Antinoï théâtre, comédie musical et art visuel .

Parking de la tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91

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English : Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon

L’événement Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu