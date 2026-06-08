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Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon

Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon vendredi 14 août 2026.

Adresse : Parking de la tour

Ville : 39210 Château-Chalon

Département : Jura

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Château-Chalon

Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon

Parking de la tour Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Au programme
17h Apéritif
20h Spectacle Antinoï théâtre, comédie musical et art visuel   .

Parking de la tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 60 22 91 

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English : Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon

L’événement Apéritif, Spectacle Antinoï La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu

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