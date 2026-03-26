Exposition Arts et Artisanats Foyer rural Château-Chalon
Exposition Arts et Artisanats Foyer rural Château-Chalon lundi 17 août 2026.
Exposition Arts et Artisanats
Foyer rural 1 Rue du Puits Saint-Pierre Château-Chalon Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-17
L’Eventail des Arts organise une exposition durant 2 semaines au cours desquelles les œuvres tourneront.
Ce qui sera présenté quelques jours sera remplacé par des œuvres différentes, pour une présentation variée et éviter la monotonie. .
Foyer rural 1 Rue du Puits Saint-Pierre Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 21 08 eventaildesarts@gmail.com
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English : Exposition Arts et Artisanats
L’événement Exposition Arts et Artisanats Château-Chalon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu