Exposition Arts et Artisanats Foyer rural Château-Chalon

Exposition Arts et Artisanats

Foyer rural 1 Rue du Puits Saint-Pierre Château-Chalon Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

L’Eventail des Arts organise une exposition durant 2 semaines au cours desquelles les œuvres tourneront.

Ce qui sera présenté quelques jours sera remplacé par des œuvres différentes, pour une présentation variée et éviter la monotonie. .

Foyer rural 1 Rue du Puits Saint-Pierre Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 10 21 08 eventaildesarts@gmail.com

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English : Exposition Arts et Artisanats

L’événement Exposition Arts et Artisanats Château-Chalon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu