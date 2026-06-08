Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon mercredi 5 août 2026.

Château-Chalon

Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon

Parking de la tour Château-Chalon Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-05

Guinguette ouverte de 10 h à 12 h

Repas oriental midi et soir (couscous, tajine, salade marocaine) par le restaurant La Table Orientale de Lons-le-Saunier.

Danseuses orientales, poésie, concert de oud… .

Parking de la tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 71 96 83

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English : Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon

L’événement Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu