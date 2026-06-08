Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon
Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon mercredi 5 août 2026.
Château-Chalon
Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon
Parking de la tour Château-Chalon Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-05
Guinguette ouverte de 10 h à 12 h
Repas oriental midi et soir (couscous, tajine, salade marocaine) par le restaurant La Table Orientale de Lons-le-Saunier.
Danseuses orientales, poésie, concert de oud… .
Parking de la tour Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 71 96 83
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English : Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon
L’événement Week-end oriental La Guinguette de Château-Chalon Château-Chalon a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme JurAbsolu
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